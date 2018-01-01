Китай прийняв на озброєння винищувач п’ятого покоління J-20

Винищувачі здатні успішно уникати виявлення радарами

За повідомленнями представників китайських військових кіл, на озброєння військово-повітряних сил країни надійшли нові винищувачі-невидимки J-20. В опублікованій в п'ятницю офіційній заяві представники військово-повітряних сил Китаю дали зрозуміти, що ці винищувачі-невидимки всебічно поліпшать бойові можливості військово-повітряних сил країни і



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Винищувачі здатні успішно уникати виявлення радарами

За повідомленнями представників китайських військових кіл, на озброєння військово-повітряних сил країни надійшли нові винищувачі-невидимки J-20.

В опублікованій в п'ятницю офіційній заяві представники військово-повітряних сил Китаю дали зрозуміти, що ці винищувачі-невидимки всебічно поліпшать бойові можливості військово-повітряних сил країни і допоможуть у вирішенні завдання щодо захисту суверенітету, безпеки і територіальної цілісності Китаю.

Представники китайських військових кіл заявляють, що винищувачі J-20 були розроблені на базі ресурсів країни. Ці винищувачі здатні успішно уникати виявлення радарами.

При цьому представники військових не уточнювали, до яких саме бойових підрозділів були приписані ці винищувачі-невидимки. Однак спостерігачі вважають, що, цілком ймовірно, вони будуть використовуватися в ході операцій в районі Східно-Китайського моря, а також в зоні Південно-Китайського моря, де у Китаю є невирішені територіальні конфлікти.

Джерело: NHK