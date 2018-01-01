КНДР в обхід санкцій експортувала вугілля через Росію - ЗМІ

три джерела у західноєвропейських розвідках повідомили про схему експорту північнокорейського вугілля

У 2017 році КНДР щонайменше тричі відправляла в Росію вугілля, яке потім було переправлене до Південної Кореї та Японії. Про можливе порушення санкцій ООН у п'ятницю, 26 січня, повідомило агентство Reuters з посиланням на три джерела у західноєвропейських розвідках. За даними цих джерел, вугілля з КНДР надходило до російських портів Находка та



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три джерела у західноєвропейських розвідках повідомили про схему експорту північнокорейського вугілля

У 2017 році КНДР щонайменше тричі відправляла в Росію вугілля, яке потім було переправлене до Південної Кореї та Японії. Про можливе порушення санкцій ООН у п'ятницю, 26 січня, повідомило агентство Reuters з посиланням на три джерела у західноєвропейських розвідках.

За даними цих джерел, вугілля з КНДР надходило до російських портів Находка та Холмськ. Там його завантажували на судна, які потім прямували до Південної Кореї та Японії. Як відзначають співбесідники Reuters, ця схема досі діє.

Агентство не може підтвердити, чи справді північнокорейське вугілля з російських портів потім відправляли до Японії та Південної Кореї. Також невідомо, чи знали судновласники про походження вугілля тощо.

Міністерство закордонних справ Росії на запит агентства відповіді не дало, проте посольство РФ у КНДР пізніше 26 січня заперечило реекспорт вугілля.

Нагадаємо, що в серпні 2017 року Рада Безпеки ООН у відповідь на північнокорейські ядерні випробування посилила санкції проти КНДР та запровадила заборону на вивіз з Північної Кореї вугілля, заліза, свинцю, залізної та свинцевої руд, а також морепродуктів. У середині січня 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що Росія допомагає КНДР обходити санкції. Раніше Reuters вже повідомляло про постачання Росією нафтопродуктів до Північної Кореї попри санкції ООН.

Джерело: DW