КНР на авіашоу в Ле Бурже показала покращену версію винищувача FC-31



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Покращений винищувач FC-31 має нові двигуни

Масштабна модель перспективного китайського винищувача FC-31, яка була представлена на авіасалоні в Ле Бурже (Франція), показує значні зміни в конструкції літака.

Про це пише видання The Global Times.

Так, було розширено секцію фюзеляжу за кабіною, де знаходяться двигуни. Окрім того, були внесені зміни в сам фюзеляж для зменшення аеродинамічного опору повітря.

Відповідні зміни, на думку експертів, повинні дати можливість винищувачу FC-31 приймати на борт більшу кількість пального, і таким чином збільшити радіус дії літака.

Так само оглядачі відзначили наявність пари нових двигунів. Зміни були помітні через різницю в формі і діаметрі сопел двигунів.

Виробником винищувача FC-31 є Китайська корпорація авіаційної промисловості.

Нагадаємо, турецька компанія Turkish Airspace Industries (ТАІ) в рамках авіасалону в Парижі представила прототип винищувача TF-X. Даний літак в перспективі може замінити американський винищувач F-35, доступ до якого Анкара практично втратила через контракт на постачання російських систем ППО С-400.