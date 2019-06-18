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    Туреччина представила прототип винищувача, який має замінити F-35

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    <p>Турецький винищувач буде мати два двигуна, вужчий, ніж в F-35, фюзеляж</p> - Туреччина представила прототип винищувача, який має замінити F-35

    Турецький винищувач буде мати два двигуна, вужчий, ніж в F-35, фюзеляж

    Швидкість перспективного турецького винищувача може складати до 2 Мах, а дальність до 600 миль

    Турецька компанія Turkish Airspace Industries (ТАІ) в рамках авіасалону в Парижі представила прототип винищувача TF-X. Даний літак в перспективі може замінити американський винищувач F-35, доступ до якого Анкара практично втратила через контракт на постачання російських систем ППО С-400.

    Турецький винищувач буде мати два двигуна, вужчий, ніж в F-35, фюзеляж, проте більший розмах крил, пише ресурс Global Security.

    До цього, як зазначається, компанія ТАІ займалася виробництвом деталей для фюзеляжів винищувачів F-35, які збирала американська компанія Northrop Grumman.

    Компанія Turkish Airspace Industries вважає, що буде спроможна створити справжню машину в 2023 році і підняти її в повітря в 2025 році. В такому випадку TF-X зможе піти в війська в 2028 році. Швидкість перспективного турецького винищувача може складати до 2 Мах, а дальність до 600 миль.

    Британська компанія BAE Systems брала участь в розробці літака TF-X, що означає можливість озброїти винищувач найкращим озброєнням, в тому числі ракетами «повітря-повітря» типу Meteor.

    Нагадаємо, раніше президент Туреччини повідомив, що угода щодо придбання в Росії С-400 вже відбулася.

    Ці поставки можуть дуже загострити відносини Анкари з Вашингтоном. США протягом декількох місяців намагалися переконати Туреччину в тому, що покупка С-400, несумісних з системами, що стоять на озброєнні країн НАТО, є необережним кроком.

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