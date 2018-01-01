Коаліціада по-німецьки: прогрес є, але розбіжності зберігаються

У Німеччині у неділю можуть завершитися тривалі коаліційні переговори консерваторів та соціал-демократів

Представники німецьких політичних сил, які домовляються про формування нової урядової коаліції, відзначають певний прогрес у переговорах, проте не обіцяють гарантовано завершити їх у неділю, 4 лютого, як попередньо планувалося. Лідери консерваторів та соціал-демократів у неділю ще мають обговорити, зокрема, теми ринку праці, охорони здоров'я, а



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Зеегофер, Меркель і Шульц

У Німеччині у неділю можуть завершитися тривалі коаліційні переговори консерваторів та соціал-демократів

Представники німецьких політичних сил, які домовляються про формування нової урядової коаліції, відзначають певний прогрес у переговорах, проте не обіцяють гарантовано завершити їх у неділю, 4 лютого, як попередньо планувалося. Лідери консерваторів та соціал-демократів у неділю ще мають обговорити, зокрема, теми ринку праці, охорони здоров'я, а також житлової політики, передає агенція dpa.

Спершу, як очікується, зранку в неділю представники ХДС/ХСС і СДПН проведуть окремі консультації. Об 11:30 за місцевим часом лідерка ХДС Анґела Меркель, очільник ХСС Горст Зеегофер і керівник соціал-демократів Мартін Шульц мають знову зібратися на переговори.

«Коаліційна угода повільно формується», - заявив від імені сторін напередодні увечері після багатогодинних консультацій виконавчий секретар фракції блоку ХДС/ХСС у Бундестазі Міхаель Ґроссе-Бремер. У ХДС, у ХСС, а також у СДПН є наміри, а також воля вкластися у заплановані часові рамки, сказав він, коментуючи можливість завершення коаліційних переговорів у неділю. Не виключено також, що перемовини можуть тривати ще упродовж двох днів. Як зазначив Міхаель Ґроссе-Бремер, недільний раунд має бути напруженим. Німці чекають, що поступово сформується уряд, додав він.

Утім, у лавах СДПН зростає спротив формуванню нової «великої коаліції» з консерваторів та соціал-демократів. Чимало представників виступають проти повторення союзу з блоком Меркель. Навіть за успішного завершення переговорів лідерів політсил коаліційний договір ще, як планується, мають схвалити близько 440 тисяч членів СДПН.

Джерело: Deutsche Welle