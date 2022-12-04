Коронація Чарльза III: британський монарх надягне унікальний аксесуар

Урочистості відбудуться у лондонському Вестмінстерському абатстві 6 травня

Історичну корону Святого Едуарда, яка використовувалась під час коронації монархів в Англії упродовж понад 350 років, було вивезено з Лондонського Тауера для підготовки до коронації Чарльза III.

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Чарльз III буде увінчаний Короною Святого Едуарда під час урочистої церемонії, яка відбудеться у лондонському Вестмінстерському абатстві 6 травня.

На відміну від королівських весіль, коронація є державною подією: уряд оплачує її та обирає список гостей. Видання The Guardian зібрало кілька цікавих фактів про майбутню коронацію монарха.

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Архієпископ Кентерберійський покладе на голову Чарльза корону Святого Едуарда, датовану 1661 роком. Це культова золота корона з коштовностей Лондонського Тауера, всипана 444 кольоровими дорогоцінним каміннями, включно з рубінами, гранатами, сапфірами та турмалінами, наповнена фіолетовим оксамитом і облямована хутром. Її надягає монарх лише в момент самої коронації, частково тому, що вона важить 2,23 кг. За правилами, цю корону монарх носить після коронації на державних відкриттях парламенту або інших офіційних урочистих заходах.

Мати Чарльза – Єлизавета ІІ – у день коронації також коронувалася цією короною, але потім носила іншу – корону Британської імперії, яка була створена 1937 року для коронації батька Єлизавети II – короля Георга VI – компанією Garrard & Co.

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