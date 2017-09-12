Корсиканці вимагають від Парижа надати офіційний статус корсиканській мові

Тисячі корсиканців мітингують за розширення автономії острова

На Корсиці зібрався багатотисячний мітинг прихильників націоналістів. Вони вимагають від офіційного Парижа почати діалог щодо надання острову ширших прав. Про це повідомляє Укрінформ. Організатори вимагають якнайшвидшої відповіді від Єлисейського палацу про початок діалогу щодо своїх вимог, зокрема у сфері оподаткування, амністії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тисячі корсиканців мітингують за розширення автономії острова

На Корсиці зібрався багатотисячний мітинг прихильників націоналістів. Вони вимагають від офіційного Парижа почати діалог щодо надання острову ширших прав. Про це повідомляє Укрінформ.

Організатори вимагають якнайшвидшої відповіді від Єлисейського палацу про початок діалогу щодо своїх вимог, зокрема у сфері оподаткування, амністії ув’язнених, введення мораторію на купівлю землі на острові не його резидентами та надання корсиканській мові офіційного статусу.

Мітинг відбувається напередодні запланованого візиту на острів президента Франції Емануеля Макрона.

Ініціаторами проведення заходу виступили очільники націоналістичного руху острова - голова виконавчої ради Корсики Жиль Сімеоні та спікер Асамблеї Корсики Жан-Гі Таламоні.

«Ми сподіваємось, що в мітингу візьмуть участь щонайменше 8 тисяч людей, оскільки через погодні умови рух деякого громадського транспорту був скасований», - повідомили організатори заходу.

Раніше вони розраховували на «щонайменше 10 тисяч людей».

Мітинг та хода проходять центральною частиною адміністративного центру Корсики – містом Аяччо.

Як відомо, Коаліція націоналістів «За Корсику» здобула перемогу на виборах до парламенту Корсики у грудні минулого року. Вона виступає за надання регіону «справжньої автономії» від Франції та хоче цього досягти в «найближчі 10 років». Коаліція вимагає ширших повноважень, але не повної незалежності, оскільки острів залишається дотаційним регіоном і залежить від Франції.