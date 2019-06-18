Країни ОПЕК+ не можуть погодити дату нової зустрічі



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Угоду ОПЕК+ скоріше за все продовжать, але ціна на нафту продовжить падіння

Іран готовий до перенесення засідання представників угоди ОПЕК+ із 25 червня на липень. Проте на думку Тегерану, мова має йти про період між 10 і 12 липня.

В той же час Саудівська Аравія виступає за проведення нового засідання 3-4 липня, пише видання «Коммерсантъ».

Очікується, що на наступному засіданні країни ОПЕК+ мали б прийняти рішення щодо продовження угоди по скороченню видобування нафти. Відповідно до домовленості в грудні 2018 року, видобуток було вирішено скоротити на 1,2 млн. барелів на добу.

На нафтовий ринок світу негативно впливає торгівельна війна між США і КНР, яка лише загострилася в травні. Це призвело до падіння ціни на нафту за останній місяць на 10 доларів, не зважаючи на те, що країни ОПЕК виконали угоду по скороченню видобування на 133%, а країни поза ОПЕК на 169%. Зменшення попиту на нафту на фоні протиріч між Вашингтоном і Пекіном може привести до перевиробництва нафти в США, що теж негативно позначиться на світових цінах на чорне золото.

Експерти вважають, що угода ОПЕК+ скоріше за все буде пролонгованою. Проте на ціні на нафту негативним чином буде позначатися не лише кон’юнктура в сфері видобування нафти чи торгові протиріччя між США і КНР. Попит на нафту зменшуватиметься і через зменшення темпів росту світової економіки загалом. Так, рейтингове агентство Fitch очікує сповільнення росту світової економіки із 3,2% в 2018 році до 2,8% цього року і 2,7% в 2020 році. Все це негативним чином може позначитися на ціні на нафту в майбутньому.