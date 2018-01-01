Кривава Масляна у Дагестані: кількість жертв збільшилася до п’яти

Двоє постраждалих перебувають у важкому стані

До п’яти осіб збільшилась кількість загиблих через напад на православних віруючих в Кизлярі (Дагестан, Росія). Про це інформує міністерство охорони здоров'я республіки. Одна з поранених жінок померла на операційному столі. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Телеграм-канал Mash, оприлюднив запис нападу, що стався у неділю у



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Вбитий нападник

Двоє постраждалих перебувають у важкому стані

До п’яти осіб збільшилась кількість загиблих через напад на православних віруючих в Кизлярі (Дагестан, Росія). Про це інформує міністерство охорони здоров'я республіки.

Одна з поранених жінок померла на операційному столі.

Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Телеграм-канал Mash, оприлюднив запис нападу, що стався у неділю у Дагестані. На ньому видно, як чоловік підходить до будівлі церкви і починає стріляти. Одна з прихожанок, коли почула постріли, почала тікати з місця стрілянини.

Російські ЗМІ також оприлюднили фото вбитого нападника.

Настоятель храму Георгія Побідоносця в Дагестані, біля якого сталася стрілянина, отець Павло розповів деталі стрілянини біля церкви, в результаті якої загинули чотири людини.

«Сьогодні близько 16-ї години у нас було закінчено богослужіння, люди стали виходити. Невідомий чоловік з бородою біг до храму з криками «Аллаху акбар» і смертельно поранив чотирьох, поранив ще трьох людей, а також двох співробітників поліції. Коли ми почули постріли, ми швидко закрили двері, щоб він не зайшов усередину. У нього була рушниця і ніж. Його ліквідували прибулі співробітники поліції, спочатку оточивши», - розповів він РБК.

Правоохоронці вже встановили особу загиблого. Ним виявився Халіл Халілов 1995 року народження.

Нагадаємо, 18 лютого невідомий злочинець відкрив вогонь по натовпу людей під час Масляної в місті Кизляр в Дагестані. На місці загинуло четверо людей. Офіційно підтверджено поранення ще трьох: місцевої жительки, а також співробітника поліції і співробітника Росгвардії. Неофіційно повідомляється про п’ятьох постраждалих.

Разом з нападником була жінка, але вона втекла перед початком стрілянини.