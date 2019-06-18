Курт Волкер одружився з журналісткою із Грузії



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Курт Волкер одружився

Обраниця спецпредставника працює в редакції «Голос Америки»

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер одружився. Про це повідомляє телеграм-канал Росія в глобальній політиці.

Дружиною Волкера стала журналістка «Голосу Америки» з Грузії Іе Меурмішвілі. Також жінка є одним з редакторів програми Вашингтон сьогодні. Меурмішвілі працює в редакції «Голос Америки» з 2009 року.

Повідомляється, що церемонію одруження відвідав також посол України в США Валерій Чалий.

Раніше також повідомлялося, що у Комітеті із закордонних справ Сенату США у вівторок, 18 червня, відбудуться слухання на тему «П’ять років після Революції гідності: прогрес України, зловмисна діяльність Росії».

Першим свою доповідь розпочне спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер.

«Я виступаю перед Комітетом Сенату із закордонних справ на слуханнях на тему П’ять років після Революції гідності: прогрес України, зловмисна діяльність Росії у вівторок, 18 червня, о 14:30 за вашингтонським часом (21:30 за Києвом — ред.)», - написав він у Twitter.