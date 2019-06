Волкер виступить у сенаті США із доповіддю щодо України

В американському сенаті відбудуться слухання, присвячені Україні

У Комітеті із закордонних справ Сенату США у вівторок, 18 червня, відбудуться слухання на тему «П’ять років після Революції гідності: прогрес України, зловмисна діяльність Росії».

Про це повідомляється на сайті сенатського комітету.

Першим свою доповідь розпочне спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер.

«Я виступаю перед Комітетом Сенату із закордонних справ на слуханнях на тему П’ять років після Революції гідності: прогрес України, зловмисна діяльність Росії у вівторок, 18 червня, о 14:30 за вашингтонським часом (21:30 за Києвом — ред.)», - написав він у Twitter.

I'm appearing before the @SenateForeign hearing on "Five Years After the Revolution of Dignity: Ukraine's Progress/Russia's Malign Activities" Tuesday, June 18 at 2:30 pm. You can stream it live below: https://t.co/FNUm2RFqgu