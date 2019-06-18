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    Волкер виступить у сенаті США із доповіддю щодо України

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    Спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер - Волкер виступить у сенаті США із доповіддю щодо України
    Спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер

    В американському сенаті відбудуться слухання, присвячені Україні

    У Комітеті із закордонних справ Сенату США у вівторок, 18 червня, відбудуться слухання на тему «П’ять років після Революції гідності: прогрес України, зловмисна діяльність Росії».

    Про це повідомляється на сайті сенатського комітету.

    Першим свою доповідь розпочне спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер.

    «Я виступаю перед Комітетом Сенату із закордонних справ на слуханнях на тему П’ять років після Революції гідності: прогрес України, зловмисна діяльність Росії у вівторок, 18 червня, о 14:30 за вашингтонським часом (21:30 за Києвом — ред.)», - написав він у Twitter.

    Далі виступатимуть колишній посол США в Україні Джон Гербст, директор проекту з глобальної демократії та перспективних технологій Інституту Брукінґза Аліна Полякова та представник Heritage Foundation Джеймс Карафано.

    Раніше повідомлялося, що радник з національної безпеки Білого дому Джон Болтон провів зустрічзі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, під час якої обговорив ситуацію в Україні.

    «Обрання президентом Зеленського створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі - ключового кроку поліпшення відносин між США і Росією», - зазначив Болтон.

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