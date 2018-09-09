  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Латвія зафіксувала політ двох російських літаків біля своїх кордонів

    • Розсилка
    Російський літак&nbsp;&laquo;Ан-12&raquo; - Латвія зафіксувала політ двох російських літаків біля своїх кордонів
    Російський літак «Ан-12»

    Інцидент стався поруч з територіальними водами Латвії

    Національні збройні сили Латвії зафіксували політ двох російських військово-транспортних літаків недалеко від латвійських кордонів.

    Про це повідомили латвійські військові в Twitter. 

    Інцидент стався в суботу, 8 вересня, поруч з територіальними водами Латвії.

    За даними збройних сил Латвії, біло зафіксовано російські військово-транспортні літаки «Ан-12» і «Ан-26». Де саме їх засікли латвійські військові, не уточнили.

    Нагадаємо, міноборони Росії раніше оголосило, що з 1 по 8 вересня проведе масштабні військові навчання в Середземному морі із залученням 25 кораблів і близько 30 літаків.

    Росія Латвія літак військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ