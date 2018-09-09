Латвія зафіксувала політ двох російських літаків біля своїх кордонів
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Розсилка
Російський літак «Ан-12»
Інцидент стався поруч з територіальними водами Латвії
Національні збройні сили Латвії зафіксували політ двох російських військово-транспортних літаків недалеко від латвійських кордонів.
Про це повідомили латвійські військові в Twitter.
Інцидент стався в суботу, 8 вересня, поруч з територіальними водами Латвії.
За даними збройних сил Латвії, біло зафіксовано російські військово-транспортні літаки «Ан-12» і «Ан-26». Де саме їх засікли латвійські військові, не уточнили.
Нагадаємо, міноборони Росії раніше оголосило, що з 1 по 8 вересня проведе масштабні військові навчання в Середземному морі із залученням 25 кораблів і близько 30 літаків.