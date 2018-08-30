Росія анонсувала масштабні військові навчання у Середземному морі



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Військові навчання РФ, архівне фото

Росія планує розгорнути більш 25 кораблів і суден, а також залучить до навчань близько 30 літаків

Міноборони Росії оголосило, що з 1 по 8 вересня проведе масштабні військові навчання в Середземному морі із залученням 25 кораблів і близько 30 літаків.

Про це повідомляє російське агентство «Интерфакс» з посиланням на міноборони РФ.

«Відповідно до плану підготовки збройних сил РФ під керівництвом головнокомандувача ВМФ Росії адмірала Володимира Корольова в період з 1 по 8 вересня 2018 року в Середземному морі буде проведено масштабне вчення угруповання сил (військ) Військово-Морського Флоту і Повітряно-космічних сил Росії», - йдеться у повідомленні.

У навчаннях візьмуть участь кораблі Північного, Балтійського, Чорноморського флотів та Каспійської флотилії, а також літаки дальньої, військово-транспортної і морської авіації.

Росія планує розгорнути більш 25 кораблів і суден на чолі з ракетним крейсером «Маршал Устінов», а також залучить до навчань близько 30 літаків, серед яких ракетоносці та винищувачі.

У військовому відомстві РФ відзначили, що у ході навчань буде відпрацьований комплекс завдань з «протиповітряної і протипідводно-диверсійної оборони, а також протимінного забезпечення».

Раніше у НАТО заявили, що військові навчання «Восток-18» є демонстрацією підготовки Росії до масштабного конфлікту.

Навчання мають пройти у вересні 2018 року.