Лавров по-хамськи відповів на порівняння загрози від Росії та ІДІЛ



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Лавров додав, що заяви про «російську загрозу» раніше вже звучали

Лавров побідкався, що Москва не впливає на рішення британського уряду

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, коментуючи заяву глави Генштабу ЗС Великобританії генерала Марка Карлтон-Сміта, висловив надію, що Лондон адекватно підходить до призначення керівників армії.

«Ми не можемо впливати на рішення британського уряду щодо того, кому вони довіряють керівництво своїми Збройними силами. Але сподіваюся, що вони перевіряють такі рішення на адекватність», - сказав міністр.

Лавров додав, що заяви про «російську загрозу» раніше вже звучали. Зокрема, про це говорив екс-президент США Барак Обама на Генеральній асамблеї ООН, вказав міністр. «Наступною загрозою він тоді назвав лихоманку Ебола», - сказав Лавров.

Раніше генерал Карлтон-Сміт заявив, що Росія представляє для Сполученого Королівства і його союзників більшу загрозу, ніж терористичні угруповання «Аль-Каїда» і «Ісламська держава». За його словами, Москва постійно розробляє нові можливості в кіберпросторі і космосі, щоб підірвати Захід. Генерал також вказав, що з поразкою терористів в Іраку, Сирії та Афганістані Британії та її союзникам довелося сфокусуватися на Росії, зокрема, після отруєння в Солсбері.

Джерело: РБК