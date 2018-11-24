Глава Генштабу Британії: «Росія становить більшу загрозу за Ісламську державу»



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Марк Карлтон-Сміт

Загроза з боку ісламістів, на думку посадовця, останнім часом значно скоротилася

Новопризначений керівник Генерального штабу армії Британії Марк Карлтон-Сміт назвав Росію більшою загрозою, аніж радикальне ісламістське угруповання «Ісламська держава».

За словами генерала, окрім умовної військової загрози, Росія постійно прагне підірвати Захід, розвиваючи нові можливості боротьби, кіберпростір та космос.

Водночас загроза з боку ісламістів, на думку Сміта, значно менша після того, як «Ісламську державу» розгромили в Іраку та Сирії.

Нагадаємо, на виборах президента Інтерполу переміг представник Південної Кореї Кім Чон Ян.

Напередодні британська газета Financial Times повідомила, що новим президентом Інтерполу може стати росіянин Олександр Прокопчук.

Британські ЗМІ також повідомляли, що уряд Великої Британії під тиском вимог політиків можуть переглянути участь королівства в Інтерполі, якщо за підсумками цього тижня його очолить чиновник Росії.

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Джерело: Громадське