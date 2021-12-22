Лавров заявив про «нісенітниці» та «нестиковки» у справі МН17

Очільник російського МЗС звинуватив слідчу групу в «замітання під килим очевидних фактів»

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив про «нісенітниці» та «нестиковки» у справі про збитий над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17 у липні 2014 року. Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистському телеканалу RT.

«Велика кількість нестиковок, недотримання правил неупередженого судового процесу, діловодства, опитування свідків. Практично всі свідки засекречені, у тому числі той, про якого йшлося і який, загалом, міг пролити світло на факти, які досі ігнорувалися слідством», – сказав глава МЗС Росії.

Лавров каже, що суд проігнорував експеримент концерну «Алмаз-Антей», який нібито доводить, що літак був збитий не ракетою з «Бука». А також те, що міноборони РФ нібито довело, що ракета була виготовлена в 1986 році і поставлена в одну із військових частин України, де й залишалася до використання.

Також Лавров поскаржився, що розслідування проводила спецгрупа, а не Міжнародна організація цивільної авіації.

«З того часу цю організацію мало хто залучав до розслідування, її було узурповано спільно створеною Голландією, Бельгією, Австралією та Україною слідчою групою, куди лише наприкінці року запросили Малайзію», – сказав російський міністр.

Крім того, Лавров незадоволений тим, що ніхто не просить в України розкрити дані з її радарів, а також дати запис переговорів диспетчерів з бортом MH17.

«І ніхто не просить в американців показати дані супутників, які, як вони заявили, незаперечно доводять правоту слідства. Можна продовжувати перелік таких нісенітниць і відвертих порушень принципів неупередженості, замітання під килим очевидних фактів», – заявив Лавров.

Як відомо, у справі рейсу MH17 прокуратура Нідерландів просить довічні терміни для вбивць.

Напередодні прокуратура Нідерландів назвала чотирьох обвинувачених у справі про збиття пасажирського авіалайнера у небі над українським Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК «Бук». Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17.