Справа рейсу MH17: прокуратура Нідерландів просить довічні терміни для вбивць

Росіяни Ігор (Стрільців) Гіркін, Сергій (Похмурий) Дубинський, Олег (Гюрза) Пулатов, а також громадянин України Леонід (Кріт) Харченко – терористи, яких звинувачують у збитті MH17

Росіяни Ігор (Стрільців) Гіркін, Сергій (Похмурий) Дубинський, Олег (Гюрза) Пулатов, а також громадянин України Леонід (Кріт) Харченко – терористи, яких звинувачують у збитті MH17

Прокурори Нідерландів вважає Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка винними у знищенні літака рейсу МН17 та вбивстві 298 людей

Нідерландська прокуратура запросила для всіх обвинувачених у справі про катастрофу MH17 довічне тюремне ув'язнення. Про це повідомляє журналістка De Telegraaf Саскія Беллеман.

Як заявила прокурор Манон Ріддербекс, катастрофа MH17 є одним із найтяжчих злочинів, який став результатом операції за участю фігурантів справи Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка.

«Факти настільки серйозні, а наслідки настільки великі, що з погляду відплати доречне лише максимальне покарання», – наголосила вона.

Таким чином, прокуратура вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених.

Ріддербекс додала, що Росія навряд чи видасть своїх громадян Гіркіна, Дубинського та Пулатова, а місцезнаходження українця Леоніда Харченка залишається невідомим.

«Але будь-кого, хто сьогодні здається невловимим, завтра можуть заарештувати», – вважає звинувачення.

Прокуратура також вимагає, щоб суд ухвалив рішення про негайне ув'язнення.

Напередодні прокуратура Нідерландів назвала чотирьох обвинувачених у справі про збиття пасажирського авіалайнера у небі над українським Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК «Бук». Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17.