  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Лідер КНР закликав до абсолютної вірності компартії Китаю

    Сі Цзіньпін окремо наголосив на продовженні антикорупційної кампанії
    Очільник КНР Сі Цзіньпін під час промови, яка наживо транслювалася національним телебаченням, із питань дисципліни в партії і протидії корупції закликав всіх державних чиновників до виконання рішень партії і абсолютної відданості їй. Оглядачі відзначають безпрецедентний характер останніх заяв, незважаючи на те, що починаючи із 2013 року, Сі
    • Сьогодні, 17:00
    • Розсилка
    Лідер КНР і компартії Китаю Сі Цзіньпін
    Лідер КНР і компартії Китаю Сі Цзіньпін

    Сі Цзіньпін окремо наголосив на продовженні антикорупційної кампанії

    Очільник КНР Сі Цзіньпін під час промови, яка наживо транслювалася національним телебаченням, із питань дисципліни в партії і протидії корупції закликав всіх державних чиновників до виконання рішень партії і абсолютної відданості їй.

    Оглядачі відзначають безпрецедентний характер останніх заяв, незважаючи на те, що починаючи із 2013 року, Сі Цзіньпін веде активну кампанію по централізації влади і боротьбі з корупцією. Про повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Читайте також

    Так, керівник Компартії Китаю чітко наголосив на тому, що всі мають до останньої букви виконувати рішення партії. Також Сі Цзіньпін закликав до єдності в партії. На його думку, саме це дозволить в кінці кінців реалізувати так звану «китайську мрію» щодо відновлення КНР і відродження глобальної позиції в світі.

    Із іншого боку Сі Цзіньпін нагадав про відповідальність у випадку неспроможності виконати політичний обов’язок.

    Окремо керівник КНР і Компартії наголосив на тому, що боротьба проти корупції в партії буде тривати. Так, в 2017 році до 527 тисяч осіб були покарані за корупцію. В тому числі антикорупційна кампанія зачепила минулого року до 58 чиновників вищого рангу. 

    Читайте також
    Китай партії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ