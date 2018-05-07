Лідер рок-гурту System of a Down виступить перед демонстрантами в Єревані

Серж Танкян останнім часом регулярно виступає зі зверненнями у зв’язку з подіями у Вірменії

Лідер американського рок-гурту System of a Down Серж Танкян прибуде увечері 7 травня до Вірменії і виступить у Єревані перед учасниками акцій протесту, які вимагають усунення від влади Республіканської партії. Про це повідомив у Facebook лідер протестів, кандидат на посаду прем'єр-міністра Нікол Пашинян. «Я зустріну його в аеропорту і



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Серж Танкян

Серж Танкян останнім часом регулярно виступає зі зверненнями у зв’язку з подіями у Вірменії

Лідер американського рок-гурту System of a Down Серж Танкян прибуде увечері 7 травня до Вірменії і виступить у Єревані перед учасниками акцій протесту, які вимагають усунення від влади Республіканської партії. Про це повідомив у Facebook лідер протестів, кандидат на посаду прем'єр-міністра Нікол Пашинян.

«Я зустріну його в аеропорту і супроводжу його до площі Республіки. Думаю, що о 21:00 ми вже будемо на площі Республіки, де ми з Сержем Танкяном виступимо з короткими промовами, а також поговоримо про плани на наступний день», – сказав Пашинян.

Відомий у всьому світі рок-музикант Серж Танкян останнім часом регулярно виступав зі зверненнями у зв’язку з подіями у Вірменії, вітаючи масові виступи. В одному зі своїх послань Танкян пообіцяв незабаром приїхати до Вірменії.

Востаннє Танкян був у Вірменії в 2015 році. Тоді він разом з рок-гуртом System of a Down дав концерт на площі Республіки в Єревані.

Нагадаємо, з 13 квітня в Єревані та низці інших міст Вірменії проходили багатотисячні акції протесту проти призначення екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра. На чолі протестів став опозиційний депутат Нікол Пашинян. 23 квітня Саргсян подав у відставку, виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Вірменії призначили представника правлячої Республіканської партії Карена Карапетяна. Незважаючи на зміну прем'єра, протести продовжилися. Пашинян зажадав усунення від влади всіх представників Республіканської партії і обрання нового прем'єра.

Джерело: Радіо Свобода