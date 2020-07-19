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    У світі

    Лідери ЄС не змогли домовитися про бюджет і антикризовий фонд

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    Лідери ЄС не змогли домовитися про бюджет і антикризовий фонд - Лідери ЄС не змогли домовитися про бюджет і антикризовий фонд
    Лідери ЄС не змогли домовитися про бюджет і антикризовий фонд

    Продовження дискусії очікується опівдні 19 липня

    За підсумками другого дня саміту лідери Європейського союзу (ЄС) знову не змогли домовитися з питань формування бюджету на 2021-2027 роки. На саміті також повинні були створити антикризовий фонд ЄС для підтримки економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

    Про це у Twitter повідомив Баренд Лейтц, прес-секретар глави Євроради.

    «Пленарне засідання завершилося. Голова Євроради Шарль Мішель знову скликає зустріч завтра опівдні», - написав Лейтц.

    Зазначимо, програма саміту спочатку складалася з двох днів, п'ятниці та суботи. Проте переговори затягнулися.

    Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте також заявив, що лідери ЄС повинні досягти угоди щодо бюджету в неділю.

    «Завтра ми продовжимо, тому що ми повинні закінчити, повинні досягти угоди, тому що переносити цю партію невигідно нікому», - заявив журналістам Конте.

    За його словами, вкрай складний проект бюджету пов'язаний з фондом відновлення, що робить необхідним вийти за межі займаних позицій: або всі переможуть, або всі програють.

    Крім того він підкреслив, що з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте йдуть найскладніші переговори.

    ЄС бюджет Twitter
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