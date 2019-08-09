Лідери Кіпру домовилися відновити переговори про об'єднання



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Кіпр розколовся за етнічною ознакою у 1974 році після турецького вторгнення

Недавні відкриття родовищ природного газу в морській зоні навколо острова привели до того, що питання об'єднання Кіпру загострилося

Лідери етнічно розділеного Кіпру домовилися продовжити зусилля з відновлення мирних переговорів, хоча одна зі сторін заявила, що у врегулюванні одного з найтриваліших конфліктів у світі залишаються серйозні розбіжності.

Про це повідомляє Reuters.

Під час своєї першої з лютого зустрічі лідер греків-кіпріотів Нікос Анастасіадіс і лідер турків-кіпріотів Мустафа Акинджі заявили, що вони провели конструктивний обмін думками і будуть продовжувати працювати з посланником Організації Об'єднаних Націй.

Недавні відкриття родовищ природного газу в морській зоні навколо острова привели до того, що питання об'єднання Кіпру загострилося, адже Туреччина ставить під сумнів право острова на розвідку газу.

Зараз міжнародно визнаний уряд Кіпру складається винятково з греків-кіпріотів, що є наслідком подій 1963 року, коли на тлі насильства була повалена система поділу влади з турками-кіпріотами.

Останній раунд переговорів під егідою ООН провалився у 2017 році через роль Туреччини у врегулюванні.

«Я повинен визнати, що зберігаються розбіжності щодо серйозних питань, але також є консенсус, що без діалогу ці розбіжності не можуть бути подолані», - сказав Анастасіадіс після зустрічі.

Кіпр розколовся за етнічною ознакою у 1974 році після турецького вторгнення, після перевороту, спрямованого на об'єднання з Грецією.

Джерело: Кореспондент.net