Лідери військового перевороту в Судані оголосили свої вимоги



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Протест у Судані Фото: АР

Протестувальники виступають за створення в державі цивільного уряду

Лідери протестувальників у Судані заявили, що вони продовжуватимуть вуличні акції, доки не будуть задоволені всі їхні вимоги. Про це повідомляє видання The Guardian.

Десять членів делегації, що представляла протестувальників, висловили свої вимоги під час переговорів з військовими ввечері у суботу.

«Організатори протесту в Судані висунули вимоги до військових керівників країни, закликаючи до створення цивільного уряду», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня в Судані стався військовий переворот, в результаті якого був відсторонений президент Омар аль-Башир і його оточення. Також в ході військового перевороту були заарештовані екс-міністр оборони країни, чинний губернатор провінції Хартум Абдель Рахім Мохаммед Хуссейн.

Пізніше глава військової ради Судану Авад ібн Ауф, який був лідером військового перевороту в країні, оголосив про свій відхід у відставку.