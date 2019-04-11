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    У Судані стався переворот, військові заарештували президента

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    <span>Президент Судану Омар аль-Башир усунутий від влади&nbsp;</span> - У Судані стався переворот, військові заарештували президента
    Президент Судану Омар аль-Башир усунутий від влади 

    Командування готується зробити важливе оголошення в ефірі

    У Хартумі (Судан)11 квітня пройшла зустріч командування армії країни, на якій військові вирішили усунути президента Омара аль-Башира та його оточення

    Про це повідомляють телеканали Al-Hadath та Al-Mayadeen.

    Повідомляється, що група військовослужбовців увійшла в будівлю держтелерадіокомпанії у другому за величиною місті Судану Омдурмане. За даними Al-Hadath, командування готується зробити важливе оголошення в ефірі, його обіцяють поширити найближчим часом.

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    Видання Sky News Arabia повідомило про арешт президента країни Омара аль-Башира.

    Повідомляється, що глава держави перебуває під домашнім арештом. Також під арешт взято чинних і колишніх високопоставлених чиновників з оточення президента, у тому числі главу президентської гвардії, керівника правлячої в країні партії "Національний конгрес, екс-міністра оборони країни, чинного губернатора провінції Хартум Абдель Рахіма Мохаммеда Хуссейна. Є відомості про арешт охорони президента і колишнього віце-президента країни Алі Осман Таха.

    Також наразі закритий столичний аеропорт.

    Напередодні стало відомо, що у ході протестів у Судані загинули 11 людей

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