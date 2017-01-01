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    Літак на Мальті здуло вітром у будівлю

    Внаслідок інциденту ніхто не постраждав
    На Мальті літак врізався у стіну будівлі після того, як сильні вітри здули його з місця стоянки. Про це повідомляє ВВС Україна. «Ніс приватного повітряного судна «сховався» у сусідній будівлі Міжнародного аеропорту Мальти неподалік Валлетти», - йдеться у повідомленні. На місце події прибули екстрені
    • Сьогодні, 08:29
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    Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

    На Мальті літак врізався у стіну будівлі після того, як сильні вітри здули його з місця стоянки.

    Про це повідомляє ВВС Україна.

    «Ніс приватного повітряного судна «сховався» у сусідній будівлі Міжнародного аеропорту Мальти неподалік Валлетти», - йдеться у повідомленні.

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    На місце події прибули екстрені служби, однак внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

    На момент аварії в літаку нікого не було.

    Раніше повідомлялося, що у Росії здуло вітром пенсіонерку під час перекуру на балконі.

     

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