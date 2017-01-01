Літак на Мальті здуло вітром у будівлю

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

На Мальті літак врізався у стіну будівлі після того, як сильні вітри здули його з місця стоянки. Про це повідомляє ВВС Україна. «Ніс приватного повітряного судна «сховався» у сусідній будівлі Міжнародного аеропорту Мальти неподалік Валлетти», - йдеться у повідомленні. На місце події прибули екстрені