Літак на Мальті здуло вітром у будівлю
- Сьогодні, 08:29
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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав
На Мальті літак врізався у стіну будівлі після того, як сильні вітри здули його з місця стоянки.
Про це повідомляє ВВС Україна.
«Ніс приватного повітряного судна «сховався» у сусідній будівлі Міжнародного аеропорту Мальти неподалік Валлетти», - йдеться у повідомленні.
На місце події прибули екстрені служби, однак внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
На момент аварії в літаку нікого не було.
Раніше повідомлялося, що у Росії здуло вітром пенсіонерку під час перекуру на балконі.