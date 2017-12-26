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    У Росії здуло вітром пенсіонерку під час перекуру на балконі

    Через негоду літню жінку везли до лікарні у ковші навантажувача
    У російському місті Шахтарськ на Сахаліні пенсіонерка випала з балкона четвертого поверху через ураганний вітер Цю інформацію підтвердили в центральній районній лікарні Вуглегірська, передає «РИА Новости». «Бабуся вийшла на балкон і не витримала пориву вітру. Зараз вона знаходиться в одному з відділень ЦРЛ Вуглегірська, у
    • Сьогодні, 12:16
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    Через негоду літню жінку везли до лікарні у ковші навантажувача

    У російському місті Шахтарськ на Сахаліні пенсіонерка випала з балкона четвертого поверху через ураганний вітер

    Цю інформацію підтвердили в центральній районній лікарні Вуглегірська, передає «РИА Новости».

    «Бабуся вийшла на балкон і не витримала пориву вітру. Зараз вона знаходиться в одному з відділень ЦРЛ Вуглегірська, у неї травми», - повідомило джерело в лікувальному закладі.

    Як пишуть місцеві ЗМІ, сімдесятирічна жінка вийшла на балкон покурити, але її здуло поривом вітру. Пенсіонерці пощастило: вона впала в м'який замет.

    Машина швидкої допомоги не змогла проїхати до будинку через снігові замети, і бабусю довелося доставити в лікарню у ковші. Отримавши повідомлення про інцідент, машина швидкої допомоги дістатися до місця події не змогла через перемети. Щоб надати постраждалій термінову медичну допомогу, довелося піти на екстрені заходи: жінку поклали у ківш навантажувача – так її довезли до лікарні.

     

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