Литва святкує 101 річницю Акту про незалежність



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Вітання для Литви надходять з усього світу Фото: Saulius Žiūra

На Вільнюській телевежі підняли великий, площею 540 квадратних метрів, державний прапор Литви

16 лютого литовці святкують День відродження Литовської держави. У 101 річницю Акту про незалежність представники литовської влади взяли участь у церемонії урочистого підняття державного прапора перед осідком президента у Вільнюсі, а також у святій месі в кафедральному соборі-базиліці святого Станіслава та святого Владислава.

Уранці на цвинтарі Расу поклали вінки до могил підписантів Акту про незалежність Литви, після чого відбувся патріотичний марш учнів вільнюських шкіл. Також на Вільнюській телевежі підняли великий, площею 540 квадратних метрів, державний прапор Литви.

Вітання для Литви надходять з усього світу. Опівдні перед президентським палацом підняли державні прапори країн Балтії. У церемонії взяла участь найвища влада Литви.

«Знаю, що свобода немає національності. Загроза може йти не тільки ззовні. Поняття свободи можуть применшувати або думку одних можуть нав’язувати іншим. Усі ми знаємо, чим є свобода, знаємо, що вона означає. Я впевнена, що кожний з нас буде захищати право на неї», - сказала президент Даля Ґрибаускайте.

Президент Литви нагадала також, що День відродження Литовської держави збігається у часі із 70-річчям проголошення Декларації руху за свободу Литви з 1949 року. У документі наголошувалося, що Литва є демократичною республікою, а окупація країни Радянським Союзом порушувала цю декларацію.

Святкові заходи, пов’язані із історичними подіями, що відбулися 101 рік тому, триватимуть до кінця дня. У суботу ввечері вздовж центральної вулиці Вільнюса – алеї Гедиміна – запалять 70 вогнів, а на Кафедральній площі відбудеться концерт.

Джерело: Польське радіо