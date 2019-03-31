Литва відзначила 15 років вступу до НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Литва підтримує зусилля України і Грузії на шляху до НАТО, заявила Ґрібаускайте

Даля Ґрібаускайте: бути частиною альянсу – це честь, і це дає багато можливостей

15 років тому Литва повернулася до організації, в якій на неї чекали, – сказала під час головних урочистостей з нагоди річниці вступу Литви до НАТО президент Даля Ґрібаускайте. Литву, Латвію і Естонію прийняли до НАТО 29 березня 2004 року.

Як передає Польське радіо, головні урочистості відбулися перед президентським палацом у Вільнюсі.

«15 років тому ми повернулися туди, де на нас чекали і прийняли з відкритими обіймами, – сказала литовський лідер Даля Ґрібаускайте. – Членство Литви у НАТО значить, що наша країна сповідує такі самі цінності, як і західні демократії: захищає право людей на вільне і спокійне життя».

Президент Литви додала, що бути частиною Альянсу – це честь, і це дає багато можливостей. Саме тому Литва підтримує зусилля України і Грузії на шляху до НАТО.

В урочистості взяли участь колишні очільники країни, парламентарі і міністри. Міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс наголосив, що останні 15 років були для Литви роками фундаментальних змін. Вони гарантували державі майбутнє і незалежність.

У рамках урочистості у Вільнюсі можна було побачити військовий транспорт і зброю, яку використовують литовські солдати, а також взяти участь у концертах військових оркестрів і музичних ансамблів».

Нагадаємо, президент Естонії Керcті Кальюлайд взяла участь у традиційному скаутському марш-кидку, до якого приєдналися 1300 осіб.