Президент Естонії здійснила марш-кидок на 20 км разом із військовими
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Розсилка
В учасників було вісім годин, щоб пройти 30-кілометровий шлях
Президент Естонії Керcті Кальюлайд взяла участь у традиційному скаутському марш-кидку, до якого приєдналися 1300 осіб.
Про це Кальюлайд повідомила на своїй сторінці в Twitter.
«Сьогоднішній старт – відмінний спосіб для мене провести час із військовослужбовцями, союзниками і таким чином відзначити, що Естонія приєдналася до НАТО 15 років тому», – сказала Кальюлайд, яка вперше брала участь у марш-кидку.
В учасників було вісім годин, щоб пройти 30-кілометровий шлях, який здебільшого пролягав на території центрального полігону Сил оборони, але також і на прилеглій до нього території.
Best way to celebrate #NATO 70/15 – 30km Scouts Battalion March with Estonian and #eFP soldiers. #NATO70 pic.twitter.com/lO0T6TaaD6— Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) 29 березня 2019 р.
В екіпіровці військовослужбовців Сил оборони і представників силових структур були службова зброя і 10-кілограмовий рюкзак, на них була польова форма.
Інші учасники несли рюкзаки по 15 кг, але могли подолати дистанцію і без додаткової ноші.