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    Президент Естонії здійснила марш-кидок на 20 км разом із військовими

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    Президент Естонії здійснила марш-кидок на 20 км разом із військовими

    В учасників було вісім годин, щоб пройти 30-кілометровий шлях

    Президент Естонії Керcті Кальюлайд взяла участь у традиційному скаутському марш-кидку, до якого приєдналися 1300 осіб.

    Про це Кальюлайд повідомила на своїй сторінці в Twitter.

    «Сьогоднішній старт – відмінний спосіб для мене провести час із військовослужбовцями, союзниками і таким чином відзначити, що Естонія приєдналася до НАТО 15 років тому», – сказала Кальюлайд, яка вперше брала участь у марш-кидку.

    В учасників було вісім годин, щоб пройти 30-кілометровий шлях, який здебільшого пролягав на території центрального полігону Сил оборони, але також і на прилеглій до нього території.

    В екіпіровці військовослужбовців Сил оборони і представників силових структур були службова зброя і 10-кілограмовий рюкзак, на них була польова форма.

    Інші учасники несли рюкзаки по 15 кг, але могли подолати дистанцію і без додаткової ноші. 

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