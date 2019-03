Президент Естонії здійснила марш-кидок на 20 км разом із військовими

В учасників було вісім годин, щоб пройти 30-кілометровий шлях

Президент Естонії Керcті Кальюлайд взяла участь у традиційному скаутському марш-кидку, до якого приєдналися 1300 осіб.

Про це Кальюлайд повідомила на своїй сторінці в Twitter.

«Сьогоднішній старт – відмінний спосіб для мене провести час із військовослужбовцями, союзниками і таким чином відзначити, що Естонія приєдналася до НАТО 15 років тому», – сказала Кальюлайд, яка вперше брала участь у марш-кидку.

В учасників було вісім годин, щоб пройти 30-кілометровий шлях, який здебільшого пролягав на території центрального полігону Сил оборони, але також і на прилеглій до нього території.

Best way to celebrate #NATO 70/15 – 30km Scouts Battalion March with Estonian and #eFP soldiers. #NATO70 pic.twitter.com/lO0T6TaaD6