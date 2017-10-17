Мадуро висунутий на пост президента Венесуели

США не визнаватимуть результатів дострокових виборів президента

Керівна у Венесуелі Об'єднана соціалістична партія офіційно висунула чинного президента Ніколаса Мадуро кандидатом на виборах цього року. Про одностайне рішення політичної сили повідомив глава партії Діосдадо Кабельо в п'ятницю, 2 лютого, повідомляє агенція новин AP. Планується, що голосування відбудеться до кінця квітня. Кабельо назвав 55-річного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

США не визнаватимуть результатів дострокових виборів президента

Керівна у Венесуелі Об'єднана соціалістична партія офіційно висунула чинного президента Ніколаса Мадуро кандидатом на виборах цього року. Про одностайне рішення політичної сили повідомив глава партії Діосдадо Кабельо в п'ятницю, 2 лютого, повідомляє агенція новин AP. Планується, що голосування відбудеться до кінця квітня.

Кабельо назвав 55-річного Мадуро, якому демократичні держави закидають авторитаризм та порушення прав людини, «товаришем із бездоганною революційною поведінкою».

«Не маю жодних сумнівів, що ми переможемо», - цитує очільника соціалістів агентство AFP. Мадуро, який став наступником Уго Чавеса, продовжив політику «боліваріанської революції». Багата на поклади нафти країна останні роки переживає глибоку економічну та соціально-політичну кризу.

США уже заявляли, що не визнаватимуть результатів дострокових виборів президента через утиски опозиції. Низка латиноамериканських країн також засудила стрімку організацію голосування до того, як уряд соціалістів та опозиція завершили переговори щодо врегулювання кризи в країні.

Нагадаємо, у середині грудня Ніколас Мадуро заявив, що опозиційні партії та їхні лідери не будуть брати участь у президентських виборах.

Мадуро є президентом Венесуели з 14 березня 2013 року.

Джерело: Deutsche Welle