У Венесуелі сталася пожежа на найбільшому в країні нафтопереробному заводі

Причини і масштаби пожежі поки невідомі

У Венесуелі сталася пожежа на найбільшому в країні нафтопереробному заводі Amuay. Про це повідомляє місцеве видання El Nacional. Причини і масштаби пожежі поки невідомі. URGENTE Reportan incendio en Amuay: Centro Refinador Paraguaná. Destiladora 3 de Amuay.Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/Mdh0N2RzaD — Alberto