У Венесуелі сталася пожежа на найбільшому в країні нафтопереробному заводі
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Причини і масштаби пожежі поки невідомі
У Венесуелі сталася пожежа на найбільшому в країні нафтопереробному заводі Amuay. Про це повідомляє місцеве видання El Nacional.
Причини і масштаби пожежі поки невідомі.
URGENTE Reportan incendio en Amuay: Centro Refinador Paraguaná. Destiladora 3 de Amuay.— Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) December 29, 2017
Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/Mdh0N2RzaD
28 грудня стало відомо про потужний вибух на одному з найбільших венесуельських нафтопереробних заводів Cardon в штаті Фалькон.
Двоє людей були поранені, один з постраждалих отримав опіки другого і третього ступенів.
Нагадаємо, Венесуела вислала посла Бразилії Руй Перейру і канадського повіреного Крейба Ковалика.
Джерело: Громадське