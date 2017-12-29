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    У Венесуелі сталася пожежа на найбільшому в країні нафтопереробному заводі

    Причини і масштаби пожежі поки невідомі
    У Венесуелі сталася пожежа на найбільшому в країні нафтопереробному заводі Amuay. Про це повідомляє місцеве видання El Nacional. Причини і масштаби пожежі поки невідомі. URGENTE Reportan incendio en Amuay: Centro Refinador Paraguaná. Destiladora 3 de Amuay.Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/Mdh0N2RzaD — Alberto
    • Сьогодні, 09:44
    • Розсилка

    Причини і масштаби пожежі поки невідомі

    У Венесуелі сталася пожежа на найбільшому в країні нафтопереробному заводі Amuay. Про це повідомляє місцеве видання El Nacional.

    Причини і масштаби пожежі поки невідомі.

    28 грудня стало відомо про потужний вибух на одному з найбільших венесуельських нафтопереробних заводів Cardon в штаті Фалькон.

    Двоє людей були поранені, один з постраждалих отримав опіки другого і третього ступенів.

    Нагадаємо, Венесуела вислала посла Бразилії Руй Перейру і канадського повіреного Крейба Ковалика.

    Джерело: Громадське

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