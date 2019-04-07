Мадуро звинуватив Чилі та Колумбію у причетності до блекауту у Венесуелі



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Президент Венесуели Ніколас Мадуро

За словами Мадуро, «кібернетичні атаки йшли з Чилі та Колумбії за підтримки уряду США»

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що атаки на систему енергопостачання країни велися на тільки з США, але і з низки країн Латинської Америки.

Про це він оголосив виступаючи на мітингу в Каракасі 6 квітня, повідомляє Noticias.

«Були отримані нові результати розслідування, які говорять про впровадження вірусу в комп'ютерні системи Венесуели», - зазначив Мадуро.

За його словами, «атаки йшли з Чилі та Колумбії за підтримки уряду США».

«Ми, як я говорив, довели в розслідуванні, що атаки йшли з Хьюстона, Чикаго. Ми відкрили нові джерела: кібернетичні атаки, спрямовані на руйнування системи електропостачання венесуельського народу, йшли з Чилі та Колумбії за підтримки уряду США», - наголосив Мадуро.

Нагадаємо, у Венесуелі ввечері в суботу, 30 березня, відбулося четверте масштабне відключення електрики за місяць.

7 березня через аварії на найбільшій гідроелектростанції країни в Венесуелі сталося відключення електрики в більшості штатів. Наступний блекаут, від якого постраждали 16 з 21 венесуельських штатів, стався 25 березня. Третє масштабне відключення електроенергії увечері 29 березня торкнулося Каракаса та інших великих міст, включаючи Маракайбо, Валенсію, Маракай і Сан-Крістобаль.

Венесуельський уряд вважає перебої з електропостачанням в країні результатом саботажу з боку США і опозиції. Опоненти ж називають причиною відключень знос електромереж через брак інвестицій в інфраструктуру, недостатнє обслуговування і корупцію.