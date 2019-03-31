У Венесуелі стався четвертий блекаут за місяць



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З моменту попереднього блекаута пройшло близько доби

Електроенергія відсутня в більшості венесуельських штатів

У Венесуелі ввечері в суботу, 30 березня, відбулося четверте масштабне відключення електрики за місяць. Електроенергія відсутня в більшості штатів південноамериканської країни, повідомляє видання El Nacional. З моменту попереднього серйозного збою в електромережах пройшло близько доби.

У столиці Каракасі відбулася акція протесту проти глави Венесуели Ніколаса Мадуро і уряду. Протестуючі били в порожні каструлі і сковорідки, щоб привернути увагу до проблем суспільства.

7 березня через аварії на найбільшій гідроелектростанції країни в Венесуелі сталося відключення електрики в більшості штатів. Наступний блекаут, від якого постраждали 16 з 21 венесуельських штатів, стався 25 березня. Третє масштабне відключення електроенергії увечері 29 березня торкнулося Каракаса та інших великих міст, включаючи Маракайбо, Валенсію, Маракай і Сан-Крістобаль.

Венесуельський уряд вважає перебої з електропостачанням в країні результатом саботажу з боку США і опозиції. Опоненти ж називають причиною відключень знос електромереж через брак інвестицій в інфраструктуру, недостатнє обслуговування і корупцію.

Венесуела вже кілька місяців переживає гостру політичну кризу. 22 січня, після вступу Мадуро на пост глави держави на другий термін, тут почалися масові протести. На наступний день голова венесуельського парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада, Австралія, частина країн Латинської Америки і Організація американських держав визнали його тимчасовим президентом Венесуели.