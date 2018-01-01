Макрон: Франції потрібна Німеччина для реформи ЄС

Еммануель Макрон сподівається на гарні новини з ФРН щодо формування коаліції

Франція потребує підтримки з боку Німеччини для того, щоб здійснити амбітний план реформування Європейського Союзу. Про це заявив президент країни Еммануель Макрон перед зустріччю з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель, яка відбулась у п'ятницю, 19 січня, у Парижі. «Наші амбіції не можуть бути втілені у життя самі. Я кілька разів говорив



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Анґела Меркель та Еммануель Макрон

Еммануель Макрон сподівається на гарні новини з ФРН щодо формування коаліції

Франція потребує підтримки з боку Німеччини для того, щоб здійснити амбітний план реформування Європейського Союзу. Про це заявив президент країни Еммануель Макрон перед зустріччю з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель, яка відбулась у п'ятницю, 19 січня, у Парижі.

«Наші амбіції не можуть бути втілені у життя самі. Я кілька разів говорив раніше, що вони мають супроводжуватись німецькими амбіціями», - зауважив Макрон, слова якого наводить агенція dpa. Він також висловив надію, що Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка виступає за тіснішу євроінтеграцію та підтримує плани реформування ЄС, під час свого з'їзду у неділю, 21 січня, підтримає початок коаліційних переговорів з християнськими демократами, лідеркою яких є Меркель.

Своєю чергою канцлерка ФРН наголосила, що Берлін і Париж мають були рушійними силами з реалізації «багатьох питань» в Європі. «Тому я розумію, що Франція очікує, коли ми матимемо новий уряд», - зазначила канцлерка ФРН, інформує Reuters.

Нагадаємо, у грудні минулого року Анґела Меркель заявляла, що Німеччина та Франція планують до березня 2018 року затвердити спільну пропозицію щодо реформи Євросоюзу та Єврозони. Тоді ж Еммануель Макрон заявив про наміри погодити «дорожню карту» реформ з усіма лідерами Єврозони до червня наступного року.

Джерело: Deutsche Welle