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    У світі

    Макрон готується виступити з великим зверненням до європейців

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    <p>Слова Макрона стануть &laquo;попереджувальним пострілом&raquo; для континенту, заявили помічники президента Франції</p> - Макрон готується виступити з великим зверненням до європейців

    Слова Макрона стануть «попереджувальним пострілом» для континенту, заявили помічники президента Франції

    Промова має стати найважливішою з часу виступу Макрона у вересні 2017 року, коли він закликав до фундаментальної реформи Європейського союзу

    Президент Франції Еммануель Макрон виступить з великою промовою, у якій опише Brexit як сигнал європейцям прокинутись і закличе Європу бути більш напористою поряд із конкуруючими світовими державами.

    Про це повідомляє агенство Reuters із посиланням на помічників Макрона.

    Місце і дата виступу ще не встановлені, але помічники французького президента стверджують, що промова стане найважливішою з часу виступу Макрона в Сорбоннському університеті в Парижі у вересні 2017 року, коли він закликав до фундаментальної реформи Європейського союзу.

    Його слова стануть «попереджувальним пострілом» для континенту, заявили помічники Макрона. «Якщо ми, європейці, не хочемо мати інших Brexit і не хочемо потрапити в пастку наївної оборони у статусі-кво, ми повинні прокинутися», - заявило джерело у коментарі агентству.

    Промова Макрона збігається у часі зі зростанням напруженості на Заході, викликаною політикою президента США Дональда Трампа «Америка передусім» і виходом Британії з ЄС. Більш напористі Китай і Росія також створюють серйозні проблеми для блоку.

    У промові французький лідер зосередиться на підтримці «Європи, яка захищає» перед європейськими виборами 26 травня і спробує переконати виборців у необхідності реформування європейської торгової, конкурентної, цифрової і кліматичної політики.

    Також він спробує переконати європейських колег почати думати про ЄС як про більш жорсткого геополітичного гравця у безжальному світі.

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    Джерело: Європейська правда

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