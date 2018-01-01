Макрон хоче посилити міграційне законодавство у Франції

У Франції хочуть змінити «правила» для мігрантів

Уряд президента Франції Еммануеля Макрона пропонує посилити закони про імміграцію та притулок у країні на тлі критики з боку правозахисних груп. Про це повідомляє агентство Reuters. Законопроект подвоює до 90 днів період затримання нелегальних мігрантів та скорочує терміни подачі клопотання про надання притулку. За нелегальний перетин кордону



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У Франції хочуть змінити «правила» для мігрантів

Уряд президента Франції Еммануеля Макрона пропонує посилити закони про імміграцію та притулок у країні на тлі критики з боку правозахисних груп. Про це повідомляє агентство Reuters.

Законопроект подвоює до 90 днів період затримання нелегальних мігрантів та скорочує терміни подачі клопотання про надання притулку. За нелегальний перетин кордону каратимуть роком в'язниці та штрафами.

Однак, уряд запевняє, що хоче бути рішучим і справедливим у питаннях еміграції, тому законопроект також полегшить отримання притулку для неповнолітніх та вдвічі скоротить час, необхідний для опрацювання державними органами запитів про надання притулку.