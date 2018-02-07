Макрон пообіцяв, що Корсика буде французькою

Новий президент Франції виступає за єдність країни

Президент Франції Емманюель Макрон під час офіційного візиту на острів Корсика пообіцяв, що ця територія залишиться частиною Франції. Про це повідомляє видання The Local. На зустрічі з корсиканськими націоналістами Макрон зазначив, що він постарається розширити політичну автономію острова, проте виступає за збереження Корсики в складі Франції.



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Новий президент Франції виступає за єдність країни

Президент Франції Емманюель Макрон під час офіційного візиту на острів Корсика пообіцяв, що ця територія залишиться частиною Франції. Про це повідомляє видання The Local.

На зустрічі з корсиканськими націоналістами Макрон зазначив, що він постарається розширити політичну автономію острова, проте виступає за збереження Корсики в складі Франції. Також він заявив, що атаки терористичної організації Фронт національного звільнення Корсики «заплямували» острів в крові, а їх злочини «не будуть забуті або прощені».

Довідка:

Сепаратисти активувалися у Косиці у середині 1970-их років, коли відбулися сутички між корсиканцями та французькою армією. З цього часу корсиканці регулярно здійснюють терористичні акти на власному острові, вимагаючи незалежність, погрожують влаштувати вибухи вже в самій Франції. З 1982 року Франція поступово надає Корсиці право на самостійну політику в економічній, політичній, освітній сферах, та корсиканцям цього замало.