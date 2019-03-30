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    У світі

    Мандат СММ ОБСЄ в Україні продовжено на рік

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    Мандат СММ ОБСЄ в Україні продовжено на рік

    «Спостерігачі - це очі і вуха організації, та й усієї міжнародної спільноти», - підкреслив голова ОБСЄ

    Постійна рада ОБСЄ продовжила мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні (СММ) ще на один рік.

    «Чинний голова ОБСЄ і міністр закордонних і європейських справ Словаччини Мирослав Лайчак привітав учорашнє рішення Постійної ради ОБСЄ щодо продовження мандата Спеціальної моніторингової місії в Україні (СММ) ще на один рік, і закликав до подальшої підтримки міжнародних спостерігачів і національного персоналу на місцях», - повідомляється на сайті ОБСЄ.

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    Лайчак нагадав, що СММ була уповноважена встановлювати факти конкретних інцидентів і повідомляти про них, зокрема, про можливі порушення основних принципів ОБСЄ, на всій території України.

    «Спостерігачі - це очі і вуха організації, та й усієї міжнародної спільноти, і вони безпосередньо сприяють запобіганню подальшої ескалації», - наводиться висловлювання Лайчака в повідомленні ОБСЄ.

    Раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики обстріляли з кулемета безпілотник ОБСЄ.

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