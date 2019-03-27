На Донбасі бойовики обстріляли з кулемета безпілотник ОБСЄ
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В Донецькій і Луганській областях ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню
Бойовики обстріляли безпілотник місії ОБСЄ поблизу непідконтрольного уряду Довгого (Луганська обалсть) на Донбасі.
Про це йдеться у звіті ОБСЄ.
Як наголошується, БПЛА не був пошкоджений.
«В напрямку безпілотного літального апарату (БПЛА) СММ далекого радіусу дії, який пролітав поблизу непідконтрольного уряду Довгого, стріляли з великокаліберного кулемета«, - йдеться в повідомленні.
Крім того, в Донецькій і Луганській областях ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в порівнянні з попередньою добою.
Також місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення сил і засобів в районі Золотого.
Також учасники місії СММ ОБСЄ зафіксували озброєння, розміщене в порушення відводу ліній по обидві сторони від лінії зіткнення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ зафіксувала обстріл двох шкіл, які вчинили бойовики на Донбасі.