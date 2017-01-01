Майже половина німців хочуть відставки Меркель до 2021 року

47% опитаних німців виступають за те, щоб Меркель пішла у відставку до кінця свого чотирирічного терміну

Майже половина німецьких громадян вважають, що канцлер Німеччини Ангела Меркель повинна піти у відставку до чергових запланованих виборів 2021 року. Про це свідчать результати опитування YouGov, проведеного на замовлення агентства DPA. 47% опитаних виступають за те, щоб Меркель пішла у відставку до кінця свого чотирирічного терміну. Лише 36%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ангела Меркель

47% опитаних німців виступають за те, щоб Меркель пішла у відставку до кінця свого чотирирічного терміну

Майже половина німецьких громадян вважають, що канцлер Німеччини Ангела Меркель повинна піти у відставку до чергових запланованих виборів 2021 року.

Про це свідчать результати опитування YouGov, проведеного на замовлення агентства DPA.

47% опитаних виступають за те, щоб Меркель пішла у відставку до кінця свого чотирирічного терміну. Лише 36% хотіли б, щоб канцлер пропрацювала весь свій термін. В опитуванні взяли участь 2036 виборців.

Після парламентських виборів 24 вересня Меркель мала значно більшу підтримку і лише 36% виборців висловлювалися тоді за її дострокову відставку. У жовтні цей показник зріс до 44%.

Відзначається, що падіння рейтингу Меркель зумовлене провальною спробою сформувати урядову коаліцію з "Вільними демократами" та "зеленими".

Німеччина перебуває без уряду найтриваліший період з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, лідери Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократичної партії Німеччини домовилися почати переговори про «велику коаліцію» 7 січня.

Раніше німецькі соціал-демократи вимагали поступок за згоду на «велику коаліцію».

Джерело: Європейська правда