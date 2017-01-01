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    Майже половина німців хочуть відставки Меркель до 2021 року

    47% опитаних німців виступають за те, щоб Меркель пішла у відставку до кінця свого чотирирічного терміну
    Майже половина німецьких громадян вважають, що канцлер Німеччини Ангела Меркель повинна піти у відставку до чергових запланованих виборів 2021 року. Про це свідчать результати опитування YouGov, проведеного на замовлення агентства DPA. 47% опитаних виступають за те, щоб Меркель пішла у відставку до кінця свого чотирирічного терміну. Лише 36%
    • Сьогодні, 02:53
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    Ангела Меркель
    Ангела Меркель

    47% опитаних німців виступають за те, щоб Меркель пішла у відставку до кінця свого чотирирічного терміну

    Майже половина німецьких громадян вважають, що канцлер Німеччини Ангела Меркель повинна піти у відставку до чергових запланованих виборів 2021 року.

    Про це свідчать результати опитування YouGov, проведеного на замовлення агентства DPA.

    47% опитаних виступають за те, щоб Меркель пішла у відставку до кінця свого чотирирічного терміну. Лише 36% хотіли б, щоб канцлер пропрацювала весь свій термін. В опитуванні взяли участь 2036 виборців.

    Після парламентських виборів 24 вересня Меркель мала значно більшу підтримку і лише 36% виборців висловлювалися тоді за її дострокову відставку. У жовтні цей показник зріс до 44%.

    Відзначається, що падіння рейтингу Меркель зумовлене провальною спробою сформувати урядову коаліцію з "Вільними демократами" та "зеленими".

    Німеччина перебуває без уряду найтриваліший період з часів Другої світової війни.

    Нагадаємо, лідери Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократичної партії Німеччини домовилися почати переговори про «велику коаліцію» 7 січня.

    Раніше німецькі соціал-демократи вимагали поступок за згоду на «велику коаліцію».

    Джерело: Європейська правда

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