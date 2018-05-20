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    Мегамарш вишиванок відбувся у Чехії: відео

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    Мегамарш вишиванок у Празі
    Фото: «Радіо Свобода»
    Мегамарш вишиванок у Празі

    День вишиванки це неформальне свято, започатковане протягом останнього десятиріччя

    Центром Праги 20 травня пройшли кілька сотень українців у вишиванках.

    Як і минулого року, так званий Мегамарш розпочався від собору Святого Климента та закінчився на центральній Вацлавській площі. Під спів українських народних пісень дорослі і діти несли містом великий український прапор разом з іншими патріотичними атрибутами.

    Після вишиванкової ходи українська громада Чехії традиційно влаштувала масштабне святкування в одному з культурних будинків Праги. Гала-концерт супроводили виступи музичних колективів, конкурс на кращу вишиванку, танці та традиційні український пригощання.

    День вишиванки це неформальне свято, започатковане протягом останнього десятиріччя, свідомо призначене на будній день – третій четвер травня, – і не прив’язане до жодного державного чи релігійного свята, щоб засвідчити, що вишиванка – це не лише атрибут свята, а й повсякденний елемент життя українців.

    У багатьох випадках його супроводжують масові марші у вишиванках, які відбуваються на вихідних.

    Джерело: Радіо Свобода

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