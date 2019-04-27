«Мене обдурив Путнін». Російський офіцер оголосив голодування



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Майор Збройних сил РФ Володимир Скубак оголосив голодування Фото: Рупор Москвы

Майор Володимир Скубак проводить одиночні акції протесту

Майор запасу Володимир Скубак оголосив голодування через те, що був звільнений зі служби без надання житла. Керівництво Росії він обвинувачує в упередженому ставленні до військовослужбовців.

«Я майор зпасу Скубак Володимир Петрович проходив військову службу у Глухівській ракетній дивізії. Маю вислугу 22 роки. Визнаний таким, який потребує житла. Звільнявся за станом здоров’я. Згоди на звільнення не давав. Звертаюся до міністра оборони РФ. Товаришу міністр оборони, поясніть будь ласка, чому законодавство РФ по відношенню до військовослужбовців діє вибірково?», - ідеться у відеозверненні, яке записав і опублікував військовий, повідомляє «Рупор Москви».

Історія Володимира Скубака триває уже декілька років. У Мінобороні РФ повідомили, що пан скубак був звільнений у 2016 році за станом здоров’я. «При звільненні виявив бажання отримати грошову субсидію для придбання житлового приміщення і був включений в єдиний реєстр військовослужбовців, які очікують постійного житла.

Майор запасу Збройних сил РФ Володимир Скубак

В даний час проживає в службовій двокімнатній квартирі до отримання грошової компенсації», - повідомляло у 2018 році Міноборони РФ.