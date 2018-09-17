Меркель і Курц обговорили теми неформального саміту



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Канцлери ФРН Ангела Меркель і Австрійської Республіки Себастьян Курц

На саміті в Зальцбурзі 20 вересняобговорять Brexit і міграцію

Порядок денний неформальної зустрічі лідерів Євросоюзу обговорили у неділю ввечері в Берліні канцлери ФРН Ангела Меркель і Австрійської Республіки Себастьян Курц.

«Обговорюватимуться дві великі теми: Brexit, де ми всі повинні постаратися знизити ймовірність «жорсткого Brexit», а також тема міграції», - розповів Курц.

Щодо другого питання сторони підтримують пропозиції голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера щодо посилення місії Frontex як кількісно, так і з точки зору розширення до 2020 її мандата, щоб вона почала працювати з транзитними країнами, щоб не дати людям піддавати свої життя небезпеці, а контрабандистам - заробляти.

У цьому контексті австрійський канцлер нагадав про запланований на грудень саміт ЄС-Африка, на якому обговорюватимуться, в числі іншого, питання партнерства з Африканським континентом, посилення співробітництва.

На думку Меркель, неформальні саміти є дуже корисною і хорошою можливість обмінятися думками. Особливо це важливо, за її словами, напередодні виборів в структури ЄС.

Говорячи про міграцію, канцлер ФРН запевнила, що підтримує пункти австрійського президентства в ЄС, зокрема про захист зовнішніх кордонів співдружності.