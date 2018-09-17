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    У світі

    Меркель і Курц обговорили теми неформального саміту

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    Канцлери ФРН Ангела Меркель і Австрійської Республіки Себастьян Курц - Меркель і Курц обговорили теми неформального саміту
    Канцлери ФРН Ангела Меркель і Австрійської Республіки Себастьян Курц

    На саміті в Зальцбурзі 20 вересняобговорять Brexit і міграцію

    Порядок денний неформальної зустрічі лідерів Євросоюзу обговорили у неділю ввечері в Берліні канцлери ФРН Ангела Меркель і Австрійської Республіки Себастьян Курц.

    «Обговорюватимуться дві великі теми: Brexit, де ми всі повинні постаратися знизити ймовірність «жорсткого Brexit», а також тема міграції», - розповів Курц.

    Щодо другого питання сторони підтримують пропозиції голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера щодо посилення місії Frontex як кількісно, так і з точки зору розширення до 2020 її мандата, щоб вона почала працювати з транзитними країнами, щоб не дати людям піддавати свої життя небезпеці, а контрабандистам - заробляти.

    У цьому контексті австрійський канцлер нагадав про запланований на грудень саміт ЄС-Африка, на якому обговорюватимуться, в числі іншого, питання партнерства з Африканським континентом, посилення співробітництва.

    На думку Меркель, неформальні саміти є дуже корисною і хорошою можливість обмінятися думками. Особливо це важливо, за її словами, напередодні виборів в структури ЄС.

    Говорячи про міграцію, канцлер ФРН запевнила, що підтримує пункти австрійського президентства в ЄС, зокрема про захист зовнішніх кордонів співдружності.

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