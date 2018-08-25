Меркель пропонує посередництво у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабаху



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Анґела Меркель та Ільхам Алієв

Анґела Меркель у Баку наголосила на готовності ФРН допомогти знайти мирне розв'язання конфлікту в Нагірному Карабаху

Німеччина готова взяти на себе роль посередника у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабаху. Про це канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила в суботу, 25 серпня, в Баку перед переговорами з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, інформує агенція Reuters.

«Німеччина хотіла би допомогти знайти мирне вирішення», - зазначила Меркель. Канцлерка Німеччини також нагадала, що Берлін є членом Мінської групи ОБСЄ, яка шукає шляхи мирного врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху. Напередодні під час візиту до Вірменії канцлерка також обговорювала з керівництвом країни питання врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху. Анґела Меркель та Ільхам Алієв під час зустрічі також обговорили ситуацію з дотриманням прав людини в Азербайджані, повідомляє dpa.

Канцлерка ФРН також висловилася за посилення економічних і культурних зв'язків з Азербайджаном.

«Ми можемо розширити наші економічні зв'язки. Азербайджан є найбільшим торговельним партнером Німеччини в регіоні», - зазначила Меркель. Водночас Алієв назвав візит Меркель до Баку «історичним», наводить його слова агенція «Інтерфакс-Азербайджан».

Нагадаємо, напередодні після візиту до Грузії, канцлерка Німеччини відвідала Вірменію і провела переговори з прем'єр-міністром країни Ніколом Пашиняном. 26 серпня, після завершенні візиту в Азербайджан канцлерка повернеться до Німеччини.

Джерело: Deutsche Welle