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    У світі

    Меркель пропонує посередництво у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабаху

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    <p>Анґела Меркель та Ільхам Алієв</p> - Меркель пропонує посередництво у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабаху

    Анґела Меркель та Ільхам Алієв

    Анґела Меркель у Баку наголосила на готовності ФРН допомогти знайти мирне розв'язання конфлікту в Нагірному Карабаху

    Німеччина готова взяти на себе роль посередника у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабаху. Про це канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила в суботу, 25 серпня, в Баку перед переговорами з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, інформує агенція Reuters.

    «Німеччина хотіла би допомогти знайти мирне вирішення», - зазначила Меркель. Канцлерка Німеччини також нагадала, що Берлін є членом Мінської групи ОБСЄ, яка шукає шляхи мирного врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху. Напередодні під час візиту до Вірменії канцлерка також обговорювала з керівництвом країни питання врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху. Анґела Меркель та Ільхам Алієв під час зустрічі також обговорили ситуацію з дотриманням прав людини в Азербайджані, повідомляє dpa.

    Канцлерка ФРН також висловилася за посилення економічних і культурних зв'язків з Азербайджаном.

    «Ми можемо розширити наші економічні зв'язки. Азербайджан є найбільшим торговельним партнером Німеччини в регіоні», - зазначила Меркель. Водночас Алієв назвав візит Меркель до Баку «історичним», наводить його слова агенція «Інтерфакс-Азербайджан».

    Нагадаємо, напередодні після візиту до Грузії, канцлерка Німеччини відвідала Вірменію і провела переговори з прем'єр-міністром країни Ніколом Пашиняном. 26 серпня, після завершенні візиту в Азербайджан канцлерка повернеться до Німеччини.

    Джерело: Deutsche Welle

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