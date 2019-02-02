Меркель вирішила закрити свою сторінку у Facebook
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель
За сторінкою Меркель у Facebook стежать 2,5 млн користувачів
Канцлер Німеччини Ангела Меркель вирішила закрити свою сторінку в соціальній мережі Facebook.
Про це німецький лідер повідомила у відео на сторінці в Facebook, яка поки не закрита.
У зверненні Меркель пояснила свій крок тим, що вже не очолює Християнсько-демократичний союз.
Меркель зазначила, що за її роботою на посту канцлера можна буде й далі стежити на офіційній сторінці уряду в Facebook та у Instagram.
«Сьогодні – день, коли я хотіла б подякувати вам за вашу численну підтримку на моїй сторінці в Facebook», – сказала Меркель.
За її сторінкою в цій соцмережі стежать 2,5 млн користувачів.