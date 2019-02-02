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    У світі

    Меркель вирішила закрити свою сторінку у Facebook

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    Канцлер Німеччини Ангела Меркель - Меркель вирішила закрити свою сторінку у Facebook
    Канцлер Німеччини Ангела Меркель

    За сторінкою Меркель у Facebook стежать 2,5 млн користувачів

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель вирішила закрити свою сторінку в соціальній мережі Facebook.

    Про це німецький лідер повідомила у відео на сторінці в Facebook, яка поки не закрита.

    У зверненні Меркель пояснила свій крок тим, що вже не очолює Християнсько-демократичний союз.

    Меркель зазначила, що за її роботою на посту канцлера можна буде й далі стежити на офіційній сторінці уряду в Facebook та у Instagram.

    «Сьогодні – день, коли я хотіла б подякувати вам за вашу численну підтримку на моїй сторінці в Facebook», – сказала Меркель.

    За її сторінкою в цій соцмережі стежать 2,5 млн користувачів. 

    Ангела Меркель Facebook
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