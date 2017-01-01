Меркель закликала німців до єднання
- Сьогодні, 08:52
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Канцлер ФРН заявила, що має намір швидко сформувати новий стабільний уряд
Канцлер ФРН Ангела Меркель у своєму новорічному зверненні в суботу, 31 грудня, закликала жителів Німеччини до суспільного єднання.
В країні «вже давно не було настільки різних думок» з питань економічного розвитку, соціальної політики і міграції, заявила Меркель.
«Дехто говорить навіть про тріщину, яка проходить через наше суспільство», - додала вона. У зв'язку з цим канцлер Німеччини побажала, щоб у Новому році німці знову згадали, що їх «об'єднує в глибині душі» і знову виявляли більшу повагу один до одного в широкому сенсі слова, тобто «були уважні, дійсно прислухалися один до одного і відновили взаєморозуміння».
Меркель також підкреслила, що майбутнє ФРН нерозривно пов'язане з майбутнім Європи. На її думку, збереження єдності «27 європейських країн як спільноти» буде «вирішальним питанням найближчих років».
Ангела Меркель запевнила, що в наступному році постарається швидко сформувати стабільний уряд. «Світ нас чекати не буде», - зазначила вона. На думку канцлера ФРН, вже зараз країні потрібно створити передумови до того, щоб і через 10-15 років в Німеччині жилося добре. Зокрема, Меркель вказала на необхідність створення нових робочих місць, інвестицій в науку і освіту, розвитку інформаційних технологій, полегшення фінансового тягаря сімей та створення однаково гідних умов життя в містах і селах.
Джерело: Deutsche Welle