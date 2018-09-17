Міністр енергетики США підтвердив план санкцій проти Росії



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Міністр енергетики США Рік Перрі

США збираються притягнути Росію до відповідальності за ситуацію в Україні

Міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що влада країни має намір залучити Росію до відповідальності через ситуацію в Україні.

Про це Перрі розповів в інтерв’ю російському виданню «Комерсант».

«Розбіжності, які існують між США і Росією, всім відомі. США неодноразово жорстко критикували дії Росії, зокрема, її вторгнення в Україну. Ми вважаємо таку поведінку неприйнятною. Турбує нас і питання транзиту (російського газу через територію України). Росія явно має намір покарати Україну», – заявив міністр.

За його словами, США збираються притягнути Росію до відповідальності.

«Послухайте: ми – громадяни світу. Ми лідери в енергетичній сфері. США не можуть сказати: «Робіть що хочете, нам все одно, головне, що ми продовжуємо заробляти гроші». Ми будемо твердо відстоювати принципи цивілізованої поведінки. Вторгнення на територію суверенної країни – це не цивілізована поведінка. І ми це ясно дали зрозуміти. Санкції – це одна з можливостей висловити невдоволення подібного роду діям. Це ж стосується втручання Росії в роботу центрів управління нашими електромережами. І виборів. Президент США днями підписав виконавчий указ, в якому чітко записано: якщо ви вживаєте протиправні дії відносно суверенних виборів в США, це не залишиться без наслідків. Ми про це попереджаємо прямо і недвозначно», – зазначив Перрі.

Він підкреслив, що не дивлячись на ці фактори, є сфери, де ми США можуть співпрацювати з Росією.

«Продовження діалогу в цих областях може стати кроком на шляху істотного поліпшення американо-російських відносин. Невтручання (з боку Росії) в (листопадові) вибори (в Конгрес) може послати сигнал. Визнання мінських угод (щодо врегулювання конфлікту в Донбасі) може послати сигнал. Так, скасування санкцій – це довгий шлях, тим більше що на це треба було б згоду Конгресу. Але і президент США, і я особисто налаштовані на те, щоб робочі відносини між нашими країнами покращилися, щоб ми могли співпрацювати», – пояснив міністр енергетики США.

Перрі заявив, що ймовірність введення нових санкцій відносно російського енергетичного сектора, і «Північного потоку-2» є.