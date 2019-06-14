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    У світі

    Мін'юст Франції пропонує судити дітей з 13 років

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    Неповнолітні у віці до&nbsp;13 років зможуть уникнути звинувачень у&nbsp;вчиненні кримінального правопорушення незалежно від їх дій - Мін'юст Франції пропонує судити дітей з 13 років
    Неповнолітні у віці до 13 років зможуть уникнути звинувачень у вчиненні кримінального правопорушення незалежно від їх дій

    Згідно з чинним французьким законодавством, тільки діти у віці до 10 років не можуть бути притягнуті до відповідальності.

    У Франції уряд запропонував підвищити до 13 років вік молодих злочинців, яких дозволено переслідувати за законом.

    Про це повідомляє Euronews.

    За словами міністра юстиції Франції Ніколь Белло, неповнолітні у віці до 13 років зможуть уникнути звинувачень у вчиненні кримінального правопорушення незалежно від їх дій, у рамках реформи, яку вона запланувала ввести за допомогою указу.

    Правопорушниками в цій віковій групі будуть займатися соціальні працівники.

    Згідно з чинним французьким законодавством, тільки діти у віці до 10 років не можуть бути притягнуті до відповідальності.

    Нагадаємо, що у минулому році 10-річного жителя Парижа звинуватили у підпалі, у результаті якого загинули мати і троє дітей.

    У 2017 році 11-річну дитину в Ліоні звинуватили у замаху на вбивство за нанесення ножових поранень однокласника.

    Джерело: Новое Время

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