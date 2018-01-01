Моравецький вважає Росію найбільшою загрозою для Польщі

На думку польського прем’єра, те, що РФ робить в Україні, є дуже небезпечним

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає Росію найбільшою загрозою для його країни з огляду на військову агресію РФ в Україні. Про це він заявив на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє «Польське радіо». Зокрема, очільникові польського уряду поставили запитання, що, на його думку, сьогодні є



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

На думку польського прем’єра, те, що РФ робить в Україні, є дуже небезпечним

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає Росію найбільшою загрозою для його країни з огляду на військову агресію РФ в Україні. Про це він заявив на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє «Польське радіо».

Зокрема, очільникові польського уряду поставили запитання, що, на його думку, сьогодні є найбільшою загрозою для Польщі.

«У такий спосіб я ставлюся до загрози з боку Росії. Я думаю, що те, що РФ робить в Україні, є дуже небезпечним», - зазначив Моравецький.

Він також висловився на тему проекту створення газопроводу Nord Stream 2 («Північний потік-2»), який має з’єднати Росію та Німеччину.

«Попри те, що каже Німеччина, цей проект не є бізнесовим», - заявив польський прем'єр.

За його словами, наслідком спорудження цього газогового маршруту буде те, що українські газопроводи, якими російський газ транспортується до Західної Європи, стануть зайвими.

«І що тоді може статися у випадку війни на Донбасі, коли російська армія рушить углиб території України? Зрозуміло, ми цього не знаємо; маємо надію, що, однак, не рушить, але краще мати другу і третю лінії оборони, ніж залишитися без такого виду зброї», - сказав глава уряду Польщі.

Він також запевнив, що Польща не ухиляється від прийняття біженців, а свідчать про це «кілька тисяч зареєстрованих біженців із України, Росії, Киргизстану та кількох інших пострадянських республік».

«У нас кількадесят тисяч біженців із України, які не зареєстровані. Але ми зробимо все можливе, щоб показати нашим друзям у Брюсселі, що в справі біженців ми робимо те, що треба», - пообіцяв Моравецький.

Нагадаємо, начальник генерального штабу збройних сил Великої Британії генерал Нік Картер заявив, що сучасна Російська Федерація становить найбільшу загрозу для Великобританії.