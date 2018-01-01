Британський генерал назвав найбільшу загрозу для країни

За словами генерала, Росія готується до протистояння із Заходом у різних сферах

Сучасна Російська Федерація становить найбільшу загрозу для Великобританії. Таку думку під час виступу у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень у Лондоні висловив начальник генерального штабу збройних сил Великої Британії генерал Нік Картер. «Я переконаний, що для нашої країни Росія становить найбільш ймовірну загрозу, що



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Столиця Великобританії

За словами генерала, Росія готується до протистояння із Заходом у різних сферах

Сучасна Російська Федерація становить найбільшу загрозу для Великобританії.

Таку думку під час виступу у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень у Лондоні висловив начальник генерального штабу збройних сил Великої Британії генерал Нік Картер.

«Я переконаний, що для нашої країни Росія становить найбільш ймовірну загрозу, що походить від іншої держави, з часів завершення холодної війни. Мої колеги, начальники генштабів США, Франції та Німеччини погодилися із цим», - сказав Картер.

За його словами, Росія готується до протистояння із Заходом у різних сферах.

«У них немає єдиної моделі конфлікту з НАТО, вони використовують багатосторонній підхід, що включає звичайні, нетрадиційні та ядерні аспекти. Гібридна версія може включати маленьких зелених чоловічків, великі зелені танки та величезні зелені ракети», - зазначив генерал.

Він додав, що Росія також намагається майстерно використовувати слабкі місця в обороні вірогідних противників.

«Вони розробили цілісні концепції обладнання та тренування, що зосереджуються на наших вразливих сторонах, наприклад, залежності від комунікацій та ІТ, нестачі масового вогню і, можливо, недостатньому фінансуванні повітряної оборони», - підсумував Картер.

До слова, начальник генштабу Британії вважає, що Росія використовує Україну та Сирію як навчальні полігони.

Джерело: Укрінформ