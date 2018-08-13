На авіашоу в Канаді розбився ретро-літак, є постраждалі



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Фото: Penny Daflos/Twitter Причини авіакатастрофи наразі невідомі

П'ятеро потерпілих, які знаходили на борту літака, були госпіталізовані

У Канаді на авіашоу Abby Airshow в аеропорту Абботсфорду розбився літак 1930-х років випуску.

Про це повідомляє CTV News.

Інцидент стався після закінчення шоу, коли біплан de Haviland Dragon Rapide злетів.

На борту перебували пілот і четверо пасажирів. Всі п'ятеро були госпіталізовані. Один із потерпілих у критичному стані.

Причини авіакатастрофи наразі невідомі. Очевидець повідомляє, що літак гойдався з боку в бік, після чого його крило зачепило землю і він впав носом вниз, зачепивши злітну смугу.

Нагадаємо, раніше в Індонезії зник літак з дев’ятьма людьми на борту.