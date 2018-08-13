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    У світі

    На авіашоу в Канаді розбився ретро-літак, є постраждалі

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    <p>Причини авіакатастрофи наразі невідомі</p> - На авіашоу в Канаді розбився ретро-літак, є постраждалі
    Фото: Penny Daflos/Twitter

    Причини авіакатастрофи наразі невідомі

    П'ятеро потерпілих, які знаходили на борту літака, були госпіталізовані

    У Канаді на авіашоу Abby Airshow в аеропорту Абботсфорду розбився літак 1930-х років випуску.

    Про це повідомляє CTV News.

    Інцидент стався після закінчення шоу, коли біплан de Haviland Dragon Rapide злетів.

    На борту перебували пілот і четверо пасажирів. Всі п'ятеро були госпіталізовані. Один із потерпілих у критичному стані.

    Причини авіакатастрофи наразі невідомі. Очевидець повідомляє, що літак гойдався з боку в бік, після чого його крило зачепило землю і він впав носом вниз, зачепивши злітну смугу.

    Нагадаємо, раніше в Індонезії зник літак з дев’ятьма людьми на борту.

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